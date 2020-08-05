سحابة بيروت واحدة من أكبر 3 انفجارات في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غطت سحابة الفطر العملاقة سماء العاصمة اللبنانية بيروت أمس الأول بعد انفجار مرفأ العاصمة، وهي السحابة نفسها التي تتكون نتيجة الانفجارات النووية والثورات البركانية، أو ارتطام الشهب والنيازك بسطح الأرض. وظهرت السحابة على مدار تاريخ البشرية 3 مرات، مما يؤكد أنها حدث استثنائي لم يتكرر كثيرا. انفجار بيروت 4 أغسطس 2020 (لبنان – بيروت)

السبب .. ما يزيد على 2700 طن من نترات الأمونيوم (مركب مسبب للحرائق يستخدم في تصنيع القنابل والمتفجرات) مخزنة في مرفأ بيروت منذ حوالي 6 سنوات، دون أي إجراءات وقائية

الارتفاع .. ؟؟؟؟

قوة الانفجار .. 1000 طن من مادة الـ TNT

الضحايا: أكثر من 100 قتيل، وأكثر من 4 آلاف مصاب انفجار ألاسكا 21 أبريل 1990 (الولايات المتحدة الأمريكية – ألاسكا)

السبب .. انهيارات جليدية تسببت في تدفق الحمم البركانية من بركان ريدوبت

الارتفاع .. 15.000 م

حجم الثوران .. 0.2 كلم²

الضحايا: 0 انفجار ناغازاكي 9 أغسطس 1945 (اليابان – ناغازاكي)

السبب .. قنبلة ذرية ألقتها الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية

الارتفاع ..18.000م

قوة الانفجار .. 21,000 طن من مادة الـ TNT

الضحايا: 80 ألف شخص

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