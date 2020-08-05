الرئيس المصري: كل إمكاناتنا مسخرة لمساعدة لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تضامن مصر حكومة وشعبا مع لبنان والاستعداد لتسخير جميع الإمكانات لمساعدة لبنان ودعمه في محنته. وقدم الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي أمس بنظيره اللبناني العماد ميشيل عون التعازي في ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع أمس وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب بإصابة المئات. وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن الرئيس عبر عن خالص المواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، داعيا المولى عز وجل أن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

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