انفجار هائل يهز كوريا الشمالية وأنباء عن عشرات القتلى والمصابين

انفجارًا هائلًا وقع فى كوريا الشمالية تسبب فى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وأظهرت مقاطع فيديو مصورة من الصين، انفجارًا يضيء سماء مدينة حدودية في كوريا الشمالية.

وقالت الوكالة إن تسرب غاز تسبب في انفجار كبير وأن مقاطع الفيديو نشرتها صحيفة “ديلي إن كيه” التي تتخذ من سيول مقرًا لها وتهتم بالشأن الشمالي، كما أوردت وسائل إعلام جنوبية أخبارًا حول الحادث.

ونقلت “ديلي إن كيه” عن مصدر داخل كوريا الشمالية، إن ما يصل إلى 15 شخصًا لقوا حتفهم في الانفجار وإصابة 20، وأدى إلى نشوب حريق في منزل في هييسان بمقاطعة يانغانغ.

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وأضافت المصادر للصحيفة: إن الانفجار دمر قسمًا كاملًا من منازل هارمونيكا بجانب سقوط عشرات الجرحى من الانفجار.

ولم تذكر وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية أي شيء حول حادث، وقال مسؤولون جنوبيون إنهم لا يمكنهم تأكيد التقارير حاليًا.