منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب: عليهم تحمل مسؤوليتهم لتجنب نشر كورونا خلال موسم العطل

حثت منظمة الصحة العالمية الشباب، مرة أخرى، على تحمل “مسؤولياتهم” لتجنب نشر فيروس كورونا المستجد في خضم موسم العطل.
وقال مايكل راين المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بالمنظمة، اليوم الأربعاء، حسب ما نقلته عنه وكالة فرانس بريس، إن كوفيد-19 اعتبر في البداية مرضا يصيب كبار السن، خصوصا المسنين ومن يعانون مشاكل صحية، وقد “حرص كبار السن على حماية أنفسهم” لكن “مع عودة الشباب إلى النشاط في المجتمع، من الواضح أنهم يمكن أن يلعبوا دور أداة نقل” للعدوى.
وأكد راين أن “أمام الشباب فرصة هائلة لخفض نقل العدوى عبر سلوكياتهم”، كما “عليهم أيضا أن يضعوا في الحسبان أنهم يتحملون مسؤولية في هذا الصدد”.
وتابع المسؤول “يمكن أن تختار عدم القيام بأشياء معينة. في حال كانت العدوى في المجتمع كبيرة، فإن الجميع مهددون” لذلك “اطرحوا السؤال: هل علي حق ا الذهاب إلى هذا الحفل؟”.
وكان تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام للمنظمة قد حذر الشباب، قبل أيام، من أنهم ليسوا بمنأى من الفيروس، ونبه إلى أن كثرا منهم “تخلوا عن الحذر”.
في المغرب كذلك، سبق لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن تحدث عن ارتفاع ملحوظ لأعداد الشباب الذين تتأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وانخفاض معدل عمر المصابين بالفيروس في المغرب.
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