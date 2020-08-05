بسبب نفي مسؤوليتها في الصحراء المغربية.. “البوليساريو” تهاجم الحكومة الإسبانية

هاجمت جبهة “البوليساريو” الانفصالية الحكومة الإسبانية، بسبب تأكيدها على عدم تحملها لأي مسؤولية في الصحراء المغربية.

واتهمت الجبهة الانفصالية، في خرجة جديدة لأحد زعمائها، الحكومة الإسبانية، بانتهاج “وسلية للتهرب من مسؤولياتها السياسية والقانونية”.

وقال عبد الله العرابي، القيادي في الجبهة والمقيم في إسبانيا إن “القضية الصحراوية لا تزال عالقة منذ الإنتقال إلى الديمقراطية في إسبانيا، وعلى مدريد المضي مثل جارتها البرتغال في حالة تيمور الشرقية”.

غضب الجبهة الانفصالية، يأتي بعد تأكيد إسبانيا على عدم تحملها أي مسؤولية تجاه الصحراء المغربية، ردا على سؤال للسيناتور جوركا إلجاباريريتا من حزب استقلال الباسك «إي إتش بيلدو».