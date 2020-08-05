بني ملال.. 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا من بينهم 3 عناصر شرطة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إقليم بني ملال ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الإقليم إلى 132 إصابة مؤكدة.

وحسب مصادر “اليوم24″، فالإصابات تتعلق بـ3 عناصر من شرطة ولاية الاأمن في بني ملال، وحالة تقطن في حي الأطلس وأخرى في حي سي سالم، وأيضاً في حي عسفت السرحاني، وحالة قادمة وافدة من خارج المدينة.

وسجلت،أيصا، صباح اليوم، أيضا، 8 حالات مؤكدة بفيروس كورونا في إقليم بني ملال، 7 حالات في جماعة أغبالة وحالة جيدية في جماعة أولاد ايعيش، ليرتفع العدد الإجمالي، اليوم، إلى 15 حالة مؤكدة لحد الساعة.

وتعمل السطات المحلية، الآن، على تنقيل المصابين إلى جناح كوفيد- 19، في المستشفى الجهوي في بني، فيما يتم حصر المخالطين للحالات المسجلة، فيما ارتفع إجمالي الحالات قيد العلاج بني ملال إلى 100 حالة، وكذلك ارتفع عدد الحالات، التي تتلقى العلاج في إقليم خنيفرة إلى 42 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء في الجهة 180 حالة.