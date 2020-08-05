سان جيرمان يسعى لضم نجم بايرن ميونخ

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن نجم بايرن ميونخ الألماني، تياغو ألكالنتارا، بصدد الرحيل عن صفوف فريقه في الميركاتو الصيفي، بعدما أبلغ فريقه برغبته في خوض تجربة جديدة.

وارتبط ألكالنتارا طوال الفترة الماضية بالانتقال إلى ليفربول، في ظل رغبة المدرب يورغن كلوب في الفوز بتوقيعه، قبل أن يتراجع الريدز عن الصفقة في الأسابيع الأخيرة.

وبحسب صحيفة "Abendzeitung Munchen"، فإن باريس سان جيرمان دخل على خط المفاوضات مع صاحب الـ29 عامًا، لمحاولة الفوز بخدماته.

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يأتي ذلك في ظل بحث المدرب الألماني توماس توخيل، عن لاعب وسط جديد، يعزز به صفوف فريقه في الموسم القادم.

وأفادت الصحيفة بأن ذهاب باريس لخيار ألكانتارا، جاء كونه أرخص ثمنًا من بقية المرشحين لتعزيز خط وسط الفريق، وعلى رأسهم الصربي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو.

ويعد توخيل من المعجبين بنجم الفريق البافاري، الذي يعرفه جيدًا، لسابق عمله في البوندسليغا، خلال فترة تواجد ألكانتارا مع بايرن ميونخ.