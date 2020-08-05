- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. اندلاع حريق ضخم في سوق شعبي بعجمان (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اندلع حريق ضخم، مساء اليوم الأربعاء، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشارت صحيفة “البيان” الإماراتية، مساء اليوم، إلى أن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على إطفاء حريق ضخم في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.
ولم تصدر حتى الآن، أي جهة رسمية في الإمارات أي بيان بشأن تفاصيل الحادث، وملابسات الحريق وتفاصيله، فيما تم إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، مع استمرار عمليات الإطفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات.. اندلاع حريق ضخم في سوق شعبي بعجمان (فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.