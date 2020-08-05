شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. اندلاع حريق ضخم في سوق شعبي بعجمان (فيديو وصور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اندلع حريق ضخم، مساء اليوم الأربعاء، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت صحيفة “البيان” الإماراتية، مساء اليوم، إلى أن وحدات الدفاع المدني في إمارة عجمان تعمل على إطفاء حريق ضخم في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

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ولم تصدر حتى الآن، أي جهة رسمية في الإمارات أي بيان بشأن تفاصيل الحادث، وملابسات الحريق وتفاصيله، فيما تم إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، مع استمرار عمليات الإطفاء.