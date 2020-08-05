شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليار دولار خسائر الانفجار.. محافظ بيروت يكشف كارثة محتملة والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف المحافظ، في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التلفزيونية اليوم الأربعاء، أن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن، وعبر عن اعتقاده بأن لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر 15 مليار دولار خسائر الانفجار.. محافظ بيروت يكشف كارثة محتملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.