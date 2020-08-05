شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مليار دولار خسائر الانفجار.. محافظ بيروت يكشف كارثة محتملة والان نبدء بالتفاصيل

قال محافظ بيروت إن إجمالي الخسائر الناجمة عن انفجار الرابع من أغسطس في بيروت قد تتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، موضحا أن الرقم يشمل الخسائر المباشرة وغير المباشرة ذات الصلة بالتجارة.

وأضاف المحافظ، في مقابلة أجرتها معه قناة الحدث التلفزيونية اليوم الأربعاء، أن الكميات المتاحة من القمح محدودة في الوقت الراهن، وعبر عن اعتقاده بأن‭‬‬ لبنان قد يواجه أزمة ما لم يتدخل المجتمع الدولي.