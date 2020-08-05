شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة بيروت.. رؤساء حكومات سابقون يطالبون بتحقيق دولي أو عربي والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك في بيان لرؤساء الحكومات السابقين بعد اجتماع تداولوا فيه التطورات الحاصلة في البلاد، والتي كان آخرها الكارثة التي حلت بمدينة بيروت "جراء زلزال الانفجار الذي وقع في أحد عنابر مرفأ بيروت، وأدى الى سقوط أكثر من مائة شهيد، وأربعة آلاف من الجرحى ومئات آلاف المنكوبين".
ورأى الرؤساء السابقون، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحريري" ضرورة الطلب من الأمم المتحدة أو من الجامعة العربية تشكيل لجنة تحقيق دولية أو عربية من قضاة ومحققين يتمتعون بالنزاهة والحرفية والحيادية لمباشرة مهامهم في كشف ملابسات وأسباب ما جرى من كارثة حلّت بلبنان واللبنانيين في مدينة بيروت".
وطالب الرؤساء "جميع الأجهزة الموجودة في المرفأ بالتآزر سويةً للحفاظ على مسرح هذه الجريمة والحرص على عدم العبث به".
كانت هذه تفاصيل خبر كارثة بيروت.. رؤساء حكومات سابقون يطالبون بتحقيق دولي أو عربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.