شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 100 موظف أممي ووفاة إثنين من أقاربهم في "انفجار بيروت" والان نبدء بالتفاصيل
وقال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين: "إنهم يتلقون العلاج ونأمل أن يكونوا على ما يرام"، معربا عن تعازيه في الفقيدين اللذين قتلا.
وأضاف: "نعلم أننا مجرد جزء صغير من الأشخاص الذين أصيبوا (جراء الانفجار) ونأمل أن يتعافى جميع المصابين وكل من يعانون".
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