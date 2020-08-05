شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 100 موظف أممي ووفاة إثنين من أقاربهم في "انفجار بيروت" والان نبدء بالتفاصيل

أصيب نحو 100 من موظفي الأمم المتحدة وأسرهم في انفجار أمس الثلاثاء في مرفأ بيروت عاصمة لبنان، بينما لقي اثنان من أقارب موظفي الأمم المتحدة حتفهما، وفقا لمتحدث باسم الأمم المتحدة.

وقال فرحان حق نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين: "إنهم يتلقون العلاج ونأمل أن يكونوا على ما يرام"، معربا عن تعازيه في الفقيدين اللذين قتلا.

وأضاف: "نعلم أننا مجرد جزء صغير من الأشخاص الذين أصيبوا (جراء الانفجار) ونأمل أن يتعافى جميع المصابين وكل من يعانون".