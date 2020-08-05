شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني يحذر من تكرار كارثة بيروت: "صافر قنبلة موقوتة" والان نبدء بالتفاصيل
وأشار إلى أن المليشيا الحوثية المدعومة من إيران تراوغ وتمنع صيانة او تفريغ خزان صافر النفطي الذي يحوي اكثر من مليون برميل، دون اكتراث بالمخاطر المترتبة عن تسرب او انفجار الناقلة على أرواح المدنيين والبنية التحتية والاقتصاد والاضرار البيئية على اليمن والإقليم.
وناشد الارياني المجتمع الدولي للتدخل والضغط على المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا وسرعة العمل على وقف مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار ناقلة النفط صافر قبل نفاذ الوقت.
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