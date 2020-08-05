شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعترض طائرتي استطلاع أمريكيتين فوق البحر الأسود والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة روسية مقاتلة من طراز سوخوي-27 انطلقت لاعتراض طائرتي استطلاع أمريكيتين اقتربتا من الحدود الروسية فوق البحر الأسود اليوم الأربعاء. ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن طائرة سوخوي-27 اعترضت الطائرتين وهما من طراز (آر.سي-134) و(بي.8 إيه). وقالت وكالة أنباء انترفاكس إن الطائرتين ابتعدتا بعد ذلك عن الحدود.

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