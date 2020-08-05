شكرا لقرائتكم خبر عن هوك : إيران تبتز دولاً ببرنامجها النووي ونظامها يواجه أزمة داخليه والان نبدء بالتفاصيل

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك: إيران تستخدم برنامجها النووي في عمليات ابتزاز للحصول على تنازلات من دول أخرى ويجب أن نتأكد من حرمانها من القدرة على تخصيب اليورانيوم ، وسيكون من الخطأ أن نسمح بانتهاء حظر الأسلحة المفروض على إيران بينما هي أكبر داعم للإرهاب في العالم

وأكد هوك أن النظام الإيراني يواجه أزمة شرعية في الداخل ويتمسك بالسلطة بالقوة الوحشية ، والمتظاهرون في لبنان والعراق وحتى إيران نفسها يرفضون النموذج الذي يقدمه النظام الإيراني