شكرا لقرائتكم خبر عن هوك : إيران تبتز دولاً ببرنامجها النووي ونظامها يواجه أزمة داخليه والان نبدء بالتفاصيل
وأكد هوك أن النظام الإيراني يواجه أزمة شرعية في الداخل ويتمسك بالسلطة بالقوة الوحشية ، والمتظاهرون في لبنان والعراق وحتى إيران نفسها يرفضون النموذج الذي يقدمه النظام الإيراني
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