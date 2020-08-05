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تأجيل الحكم في قضية الحريري إلى 18 أغسطس

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قررت المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الأربعاء تأجيل النطق بالحكم في المحاكمة المتعلقة بالتفجير الذي وقع في 2005 وأودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري إلى 18 أغسطس، وذلك في أعقاب الانفجار الكبير الذي وقع في مرفأ بيروت أمس.

وكان من المقرر أن يصدر القضاة حكمهم يوم الجمعة الموافق السابع من أغسطس في القضية التي يُحاكم فيها أربعة أشخاص متهمين بتدبير تفجير 2005.

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