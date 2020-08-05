اللجنة الرباعية بالخرطوم تبحث الخميس أزمة شرق السودان

علمت ”الخليج 365”، الأربعاء، من مصادرها، عن عقد اجتماع مهم، غدا الخميس، بالقصر الرئاسي بالخرطوم للجنة الرباعية لمناقشة أزمة شرق السودان وتعيين والي ولاية كسلا.



وقالت مصادر متطابقة لـ"الخليج 365" إن "اجتماعا يعقد بالقصر الرئاسي، الخميس، للجنة الرباعية التي كونها مجلس الأمن والدفاع السوداني مع ممثلين من شرق السودان أبرزهم ناظر الهدندوة، والبنيعامر، والشكرية، والهوسا، والنوبة لمناقشة أزمة شرق السودان".

وأوضحت المصادر أن "اللجنة ستناقش تداعيات تعيين والي ولاية كسلا صالح محمد صالح والدعوات الرافضة لمسار الشرق بمفاوضات جوبا بين الفرقاء السودانيين".

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وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني كوّن الأسبوع الماضي لجنة رباعية لبحث أزمة شرق السودان وتضم عضوا مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي، ومحمد الفكي سليمان، ووزير الدفاع السوداني اللواء ياسين إبراهيم ياسين، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري.

ومجلس الأمن والدفاع يترأسه البرهان ويشمل أعضاء المجلس السيادي الانتقالي، إضافة إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

ويختص المجلس بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن ووحدة السودان.