شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شباب الصحفيين:نثق في قدرة المصريين على ابهار العالم أمام صناديق اقتراع مجلس الشيوخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020 طالبت جبهة شباب الصحفيين المصريين بالمشاركة الفعالة في العرس الديمقراطي الجديد المتمثل في انتخابات مجلس الشيوخ والتي تحدد لها يومي الاحد والاثنين,9و10 اغسطس الجاري بمقار السفارات المصرية بالخارج ويومي الثلاثاء والأربعاء 11و12 اغسطس الجاري باللجان الانتخابية بكافة محافظات الجمهورية.. مؤكدة الجبهة علي ان المشاركه واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن حريص على إقامة حياة ديمقراطية سليمة في ظل دولة مدنية حديثة قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية:ان جموع المصريين الشرفاء الابطال الحقيقيين في معركة البناء والتنمية و المقدرين جيدا لحجم التحديات الجسام التي تواجهها مصر سوف يبهرون العالم كعادتهم بالمشاركة في الانتخابات بكثافة عازمون على استكمال بناء مؤسسات الدولة اضاف طوالة:ان مجلس الشيوخ خطوة جديدة وواعدة لتكتمل غرفتي الحياة النيابية حيث ينظر العالم بعين التقدير والاعجاب لاستعداد الدولة المصرية لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس الشيوخ أشار رئيس الجبهة إلي ان العالم سوف يتوقف لتحية المصريين الذين ستنتظم صفوفهم أمام صناديق الاقتراع لتأدية واجبهم الوطني.مؤكدين على مشاعرهم الصادقة تجاة بلدهم





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شباب الصحفيين:نثق في قدرة المصريين على ابهار العالم أمام صناديق اقتراع مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.