شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تقرير: الإمارات تحدد 3 محاور للنهوض بالاقتصاد من تداعيات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

سعى دولة الإمارات لإعادة انتعاش النشاط الاقتصادي المحلي ليعود إلى مستويات قبل أزمة وباء "كورونا" التي خلفت أضراراً على مستوى الاقتصاد الكلي والشركات العاملة بالدولة، عبر ثلاث مراحل رئيسية.



وبحسب تصريحات وبيانات رسمية، تركز استراتيجية الإمارات الاقتصادية الفترة المقبلة على أركان ثلاثة وهي تستهدف "تحقيق التعافي وعودة النمو المستدام وتنشيط السياحة والسفر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية".

وجاءت تلك الاستراتيجية طبقا لقرار مجلس الوزراء الإماراتي الذي أصدره منذ أيام في أول اجتماع حضوري منذ مارس/أذار الماضي وقت اندلاع أزمة كورونا، اعتمد فيه 33 مبادرة في الملف الاقتصادي.

وأوضح عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي الجديد، أن المبادرات التي أطلقت واعتمدها مجلس الوزراء تضمنت 3 مراحل رئيسية، إذا تشمل المرحلة الأولى 14 مبادرة تختص بالتعافي الاقتصادي والنمو، وهدفها الرئيسي الحفاظ على الاقتصاد ودعمه مع الحفاظ على الصحة العامة.

وأشار وزير الاقتصاد الجديد إلى أن مبادرات المرحلة الأولى تركز على تشجيع السياحة الداخلية وتسيير الضمانات ورفع نسبة المشتريات الحكومية للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.

وأوضح عبد الله بن طوق المري أن المرحلة الثانية تشمل 9 مبادرات من بينها 5 مبادرات للتعافي، بالإضافة إلى أربع مبادرات للنمو، وتختص بتمكين التعافي السريع بعد نهاية الإغلاق.

وأضاف المري أن المرحلة الثانية سوف تركز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإعادة تشجيع الاستثمار في الشركات الرقمية وغيرها بالإضافة لوضع برتوكول سياحي لدول الخليج.

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ولفت إلى أن مُبادرات المرحلة الثالثة، سوف يتم من خلالها تهيئة الدولة لتكون في مسار تنموي مستدام طويل الأجل، وتتضمن 10 مبادرات منها 7 للنمو، و3 مبادرات للتعافي.

تنشيط السياحة

ولتطبيق استراتيجية تشجيع السياحة، اعتمد مجلس الوزراء تعيين أحمد بالهول الفلاسي مسؤولاً عن ملف تنشيط السياحة في الدولة خصوصا مع الرغبة في عودة السفر والحياه الطبيعية لقطاع الطيران بعد تدهور آدائه جراء انتشار فيروس "كورونا" وتأثر شركات الطيران والفنادق والمشآت السياحية ما أدى إلى تخفيض الرواتب وتسريح الموظفين وارتفاع التكاليف والخسائر.

وعبر الشهور القليلة الماضية من العام الجاري، واصلت الإمارات في تعزيز السياحة والسفر عبر توفير خدمة الطيران منخفض التكلفة بشكل أوسع خلال الفترة المقبلة مع فتح حركة الطيران واسئنافها مرة أخرى تسهيلاً على المسافرين نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة عليهم، ومن جهة أخرى من أجل رفع جاذبية حركة المسافرين من جميع الفئات في فترة يحاول فيها الطيران التقاط أنفاسه بعد توقف دام نحو أكثر من ثلاثة أشهر.

وكان أبرز الشراكات التي عززت بها الإمارات من هدفها الاستراتيجي برفع جاذبية الطيران الإماراتي، عندما دخلت شركة "ويز إير" الخدمة في الإمارات كناقل وطني جديد للدولة بموجب قرار اعتمده مجلس الوزراء الإماراتي.

وتعد "ويز إير" الأوروبية شركة الطيران الاقتصادي منخفض التكلفة ولديها أكثر من 700 وجهة حول العالم، في وسط وشرق أوروبا، كما أنها مدرجة في بورصة لندن.

ومن المقرر أن تبدأ الشركة الجديدة أعمالها مع دخول النصف الثاني من عام 2020 من مطار أبوظبي الدولي، لتقدم الشركة الجديدة رحلاتها لوجهات في منطقة الشرق الأوسط، قارة أفريقيا، وقارة آسيا، وقارة أوروبا.

في الوقت ذاته من المتوقع أن تجلب تلك الخدمة الجديدة مكانة دولية للعاصمة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية تجذب مزيد من السياح وتساهم في نمو الاقتصاد الإماراتي.

هذا بجانب وجود شركة العربية للطيران أبوظبي، إذ هي مشروع مشترك بين شركة العربية للطيران وشركة الاتحاد للطيران، حيث تقدم خدمات السفر منخفض التكلفة.