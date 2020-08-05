إيران.. إعدام أحد المشاركين في احتجاجات نهاية عام 2007 ومطلع 2008

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

نفذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام بحق أحد المشاركين في احتجاجات نهاية عام 2007 ومطلع 2008 بمدينة أصفهان، بتهمة حمل السلاح وقتل أحد عناصر الحرس الثوري وإصابة 6 آخرين.

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وفي وقت سابق، أكد‭‭ ‬‬بابك باكينا، أحد المحامين عن 3 رجال على صلة باحتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية وقعت في نوفمبر الماضي، أن القضاء الإيراني قرر تعليق إعدامهم.

وانتقد نشطاء حقوق الإنسان، أحكام الإعدام، وقالوا، إنها "تهدف إلى ترهيب أي محتجين في المستقبل".

وشهدت إيران في نوفمبر الماضي، احتجاجات عارمة وصفت بالأكثر دموية، ضد ارتفاع أسعار البنزين وتردي الأوضاع الاقتصادية، وتحولت الاحتجاجات التي استمرت لمدة أسبوع، بشكل سريع إلى أعمال عنف وشغب وتخريب للممتلكات العامة، وفيما أعلنت السلطات عن مقتل 230 في الاحتجاجات، ذكرت تقارير غربية أن "عدد القتلى تجاوز الألف".