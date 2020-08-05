اليونان : إتفاق ترسيم الحدود البحرية بين أردوغان والسراج غير قانوني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تم توقيعه بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، غير قانوني بالمرة وينتهك حقوقنا السيادية ولن نقبل ذلك أبدًا.



وأضاف أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا غير قانوني بالمرة وينتهك حقوقنا السيادية ولن نقبل ذلك أبدا، مؤكداً أن تحركات تركيا في ليبيا وشرق المتوسط تخلق مشاكل أمنية عديدة لأوروبا.

وشدد ميتسوتاكيس على اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة إزاء تعدي تركيا على الحقوق السيادية لليونان وقبرص في البحر المتوسط

وأكد أن تحركات تركيا في المنطقة تقوض مصالح العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

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والأسبوع قبل الماضي، دخلت البحرية اليونانية، حالة "التأهب"، بسبب الاستفزازات التركية في شرق المتوسط والتي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير شرعية.

ونشرت البحرية اليونانية بوارج عسكرية في بحر إيجة بعد الإعلان عن حالة "التأهب" بسبب الأنشطة التركية للتنقيب عن النفط والغاز.

كما تم نشر الوحدات البحرية، في جنوب وجنوب شرق بحر إيجة"، دون المزيد من التفاصيل.

واحتجت الحكومة اليونانية على إعلان تركيا التنقيب في جزء من الجرف القاري اليوناني.

وأدى سلوك تركيا الاستفزازي في شرق المتوسط إلى توترات بالمنطقة، وزاد من تدهور العلاقة مع الأوروبيين.