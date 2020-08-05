ماكرون في لبنان اليوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن قصر الإليزيه أمس أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يزور لبنان اليوم، في أعقاب انفجار مرفأ بيروت المروع. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه من المقرر أن يلتقي ماكرون بالرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب، وسيبدي الدعم الكامل للبلاد بعد حادثة مرفأ بيروت. وكانت فرنسا أعلنت إرسالها طائرتين عسكريتين إلى لبنان لتقديم الدعم، وذكر قصر الإليزيه أن الطائرتين سيكون على متنهما 55 فردا من فرق الحماية المدنية الفرنسية وأطنان من المستلزمات الضرورية لمعالجة المصابين. وبحسب البيانات فإنه من المقرر أيضا إرسال نحو عشرة أطباء طوارئ فرنسيين إلى بيروت في أسرع وقت ممكن لدعم المستشفيات هناك. من جهته أعرب الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير عن تعازيه لنظيره اللبناني ميشال عون عقب الانفجار المروع في بيروت.

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