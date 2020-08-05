الأمم المتحدة: 4 ملايين سوري يتعرضون للخطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت الأمم المتحدة أمس عن قلقها بشأن سلامة وحماية أكثر من أربعة ملايين مدني في شمال غرب سوريا، ممن تعرضوا لقصف جوي خلال الأيام القليلة الماضية. وأشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إلى أن مصادر محلية أفادت بوقوع غارات جوية أمس الأول، أثرت على ثلاثة مجتمعات في محافظة إدلب ومجتمع واحد في شمال محافظة اللاذقية، لقي على إثرها ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب سبعة آخرون، إلى جانب نزوح 2.7 مليون شخص داخليا.

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