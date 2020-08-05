الأمم المتحدة: 4 ملايين سوري يتعرضون للخطر

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وأشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إلى أن مصادر محلية أفادت بوقوع غارات جوية أمس الأول، أثرت على ثلاثة مجتمعات في محافظة إدلب ومجتمع واحد في شمال محافظة اللاذقية، لقي على إثرها ثلاثة أشخاص مصرعهم، فيما أصيب سبعة آخرون، إلى جانب نزوح 2.7 مليون شخص داخليا.
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