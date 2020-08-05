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12 ألفا عالجهم مركز الملك سلمان بمخيم الزعتري

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- بواسطة أيمن الوشواش - قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية العلاج لـ12,385 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن خلال يوليو الماضي.

واستقبلت عيادات الطب العام 3,878 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 885 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 2,534 طفلا، واستقبل قسم الطوارئ 672 مريضا، وراجع 337 مريضا عيادتي الأسنان.

وتم استقبال 1,767 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 340 مريضا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، كما تم عمل 2,123 تحليلا لـ898 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 549 صورة أشعة لـ405 مرضى، كما استقبلت عيادة التحصين 408 مرضى، واستقبلت عيادة التغذية 193 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 8,412 وصفة طبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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