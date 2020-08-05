12 ألفا عالجهم مركز الملك سلمان بمخيم الزعتري

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واستقبلت عيادات الطب العام 3,878 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 885 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 2,534 طفلا، واستقبل قسم الطوارئ 672 مريضا، وراجع 337 مريضا عيادتي الأسنان.
وتم استقبال 1,767 مريضة في العيادة النسوية وتمت معاينتهن وفحصهن وصرفت الأدوية اللازمة لهن، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 340 مريضا يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، كما تم عمل 2,123 تحليلا لـ898 مريضا بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 549 صورة أشعة لـ405 مرضى، كما استقبلت عيادة التحصين 408 مرضى، واستقبلت عيادة التغذية 193 مريضا، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 8,412 وصفة طبية.
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