حقوقيون لإردوغان: توقف عن ضرب المعتقلين

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وذكرت لجنة منع التعذيب التابعة للمجلس أنها تلقت خلال زيارة إلى تركيا عام 2019 عددا كبيرا من التقارير عن عنف الشرطة من جانب رجال ونساء وأطفال تم احتجازهم أخيرا.
ويتعلق عدد من الروايات بالتعرض للضرب الذي بدا أنه يهدف إلى انتزاع الاعترافات أو كعقاب، ومع ذلك ذكرت اللجنة أن سوء المعاملة الذي تحدث عنه هؤلاء بدا أنه أقل حدة مقارنة بما جمعته من معلومات خلال زيارتها السابقة في 2017. ومعظم المعتقلين الذين يشكون من عنف الشرطة هم مشتبه بهم في جرائم القانون العام، مثل جرائم المخدرات.
وقالت اللجنة إنها بحاجة إلى الاستماع إلى «رسالة واضحة وحازمة بعدم التسامح مطلقا مع سوء المعاملة من أعلى المستويات السياسية، وخاصة رئيس الجمهورية».
واعترضت السلطات التركية في رد نشره مجلس أوروبا أيضا على تلك الحقائق في حالات إساءة المعاملة المزعومة التي أشار إليها الخبراء، وقالت إنه لا يتم انتزاع الاعترافات بالعنف.
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