المالكي: استهداف الحرم الإبراهيمي جريمة حرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي أمس، إن استهداف إسرائيل الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية «جريمة حرب وانتهاك لكل القوانين الدولية».

وندد المالكي، في بيان صحفي، بقرار محكمة إسرائيلية بحسب صلاحيات بلدية الخليل والسماح للمستوطنين بتغيير معالم الحرم الإبراهيمي المدرج على لائحة التراث العالمي باسم فلسطين.

واعتبر أن خطوة إسرائيل تستهدف «ترسيخ استعمارها واحتلالها لأرضنا وتزوير تراثنا وتاريخنا»، داعيا المؤسسات الدولية والمقررين الخاصين لحقوق الإنسان والهيئات التعاقدية للتدخل لمنع إسرائيل من المضي بمشروعها «التخريبي» في الحرم الإبراهيمي. ودعا المالكي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، إلى اتخاذ كل الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقيات حماية التراث العالمي بشأن حماية الحرم الإبراهيمي.

كما حث المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على ضرورة الإسراع بـ»فتح التحقيق الجنائي ضد قادة الاحتلال، الذين يتعمدون تدمير أماكن التراث الفلسطيني، وهو ما يشكل جريمة حرب بناء على ميثاق روما الأساسي».

ويعد الحرم الإبراهيمي مكانا مقدسا لدى كل من المسلمين واليهود، وسبق أن أقرت الحكومة الإسرائيلية قبل أربعة أشهر مصادرة أراض من الحرم الذي تديره دائرة الأوقاف الإسلامية، من أجل ملاءمة المكان للمستوطنين واليهود والسياح الأجانب.