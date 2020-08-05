توقف تحاليل كورونا في ليبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناشد المدير العام للمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، كلا من وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، خليفة البكوش، بضرورة توفير مستلزمات التحاليل الخاصة بالكشف عن كورونا. وكشف في خطاب له، موجه لـ»عيسى والبكوش»، توقف تحاليل الكشف عن فيروس كورونا بسبب نفاذ المستلزمات الطبية، وطالب بضرورة توفير تلك المشتغلات في أقرب وقت لعودة إجراء التحليلات، مختتما «نأمل منكم التكرم بمخاطبة جهات الاختصاص بشأن توفير هذه المشتغلات بصفة عاجلة، وذلك وفق المواصفات المطلوبة وبكميات كافية، لتوزيعها على مختبرات الصحة العامة بفروع المركز».

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