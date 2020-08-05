شكرا لقرائتكم خبر توقف تحاليل كورونا في ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكشف في خطاب له، موجه لـ»عيسى والبكوش»، توقف تحاليل الكشف عن فيروس كورونا بسبب نفاذ المستلزمات الطبية، وطالب بضرورة توفير تلك المشتغلات في أقرب وقت لعودة إجراء التحليلات، مختتما «نأمل منكم التكرم بمخاطبة جهات الاختصاص بشأن توفير هذه المشتغلات بصفة عاجلة، وذلك وفق المواصفات المطلوبة وبكميات كافية، لتوزيعها على مختبرات الصحة العامة بفروع المركز».
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