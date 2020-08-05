إيران تعدم متظاهرا بداعي قتل جندي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد تقرير إخباري بأن السلطات الإيرانية أعدمت أمس شخصا إيرانيا أدين بقتل عنصر من الحرس الثوري خلال تظاهرة. وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أنه تم إعدام الرجل شنقا في سجن بمدينة أصفهان بوسط إيران. وحكم عليه بالإعدام لإدانته بقتل جندي من الحرس الثوري خلال مظاهرة عام 2018، وأكدت السلطات القضائية في أصفهان، لـ (إسنا)، أن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام.

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