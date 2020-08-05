شكرا لقرائتكم خبر فرق إغاثية من اليونان وقبرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم قبرص واليونان إرسال فرق إنقاذ وكلاب بوليسية إلى لبنان للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ عقب انفجار المرفأ. وذكرت شبكة «إي إر تي» أن فرق الإنقاذ اليونانية غادرت أثينا في طريقها إلى بيروت على متن طائرة نقل، في حين قالت قبرص إنها سوف ترسل فريقها على متن طائرتين مروحيتين مساء أمس.

وقال نيكوس نيكولاديس، عمدة مدينة ليماسول القبرصية، لشبكة سكاي إنه سُمع دوي الانفجار الذي وقع في بيروت على بعد أكثر من 200 كيلومتر شرق البحر، كما أن سكان المدينة شعروا بقوته.

واعتقد بعض السكان أن زلزالا ضرب المدينة، وأبلغوا مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسط بذلك.