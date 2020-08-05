فرق إغاثية من اليونان وقبرص

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وقال نيكوس نيكولاديس، عمدة مدينة ليماسول القبرصية، لشبكة سكاي إنه سُمع دوي الانفجار الذي وقع في بيروت على بعد أكثر من 200 كيلومتر شرق البحر، كما أن سكان المدينة شعروا بقوته.
واعتقد بعض السكان أن زلزالا ضرب المدينة، وأبلغوا مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسط بذلك.
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