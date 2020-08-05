200 ألف من سكان بيروت بلا مأوى

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ونقلت قناة «إم تي في» اللبنانية عنه القول «ما بين 200 إلى 250 ألف شخص باتوا بلا مسكن ونعمل على إغاثتهم عبر تأمين مأكل ومشرب ومسكن».
ووصف عبود، بعد اجتماع طارئ في بلدية بيروت لإحصاء الأضرار، أهالي العاصمة بـ»المنكوبين»، وأفاد بأن «الأضرار كبيرة وقيمتها تتراوح بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار».
وكشف عبود أن تقريرا أمنيا يعود لعام 2014 كان حذر من إمكانية حدوث انفجار في العاصمة اللبنانية، بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار بطريقة لا تراعي السلامة العامة.
وكان رئيس الوزراء حسان دياب أعلن أمس الأول أن الانفجار وقع في مستودع كان يتم فيه تخزين نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم منذ ست سنوات دون إجراءات سلامة.
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