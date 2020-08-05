شكرا لقرائتكم خبر الرئيس اللبناني: مصممون على كشف الملابسات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس أنهم «مصممون على السير في التحقيقات وكشف ملابسات ما حصل في أسرع وقت ممكن».

وشدد عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس، على «ضرورة محاسبة المسؤولين والمقصرين وإنزال أشد العقوبات بهم»، لافتا إلى أنهم سيعلنون بشفافية نتائح التحقيقات التي ستجريها لجنة التحقيق.

وأضاف «ليس هناك كلام يصف هول الكارثة التي حلت ببيروت. إنه وقت الحزن على شهدائنا وجرحانا ومفقودينا»، داعيا «اللبنانيين إلى التضامن كي نتجاوز معا الآثار الكارثية».