دياب: فتحنا ملف التحقيق

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وعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة استثنائية في قصر بعبدا أمس للبحث في توصيات المجلس الأعلى للدفاع ومتابعة تداعيات الكارثة التي وقعت في بيروت.
وبحث المجلس مستجدات الموقف في ضوء إعلان بيروت مدينة منكوبة ولدراسة وإقرار الإنهاءات التي رفعها المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه مساء أمس إلى مجلس الوزراء.
وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثا خلاله الأوضاع العامة والمستجدات.
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