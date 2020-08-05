شكرا لقرائتكم خبر دياب: فتحنا ملف التحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أن ملف التحقيق أولوية ونتائجه يجب أن تكون سريعة، داعيا إلى تكثيف عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين ومعالجة الجرحى وتأمين مأوى موقت لأصحاب المنازل المتضررة، وكشف عن إطلاق عملية سريعة لمسح الأضرار وصرف مساعدات عاجلة لإصلاح الأضرار.

وعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسة استثنائية في قصر بعبدا أمس للبحث في توصيات المجلس الأعلى للدفاع ومتابعة تداعيات الكارثة التي وقعت في بيروت.

وبحث المجلس مستجدات الموقف في ضوء إعلان بيروت مدينة منكوبة ولدراسة وإقرار الإنهاءات التي رفعها المجلس الأعلى للدفاع في اجتماعه مساء أمس إلى مجلس الوزراء.

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحثا خلاله الأوضاع العامة والمستجدات.