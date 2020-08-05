الجيش اللبناني يصدر بيانه رقم 1 بشأن انفجار بيروت

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت
أصدر الجيش اللبناني اليوم أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت إثر الانفجار العنيف الذي هز مرفأها أمس وأدى الى وفاة واصابة العشرات.
ودعت قيادة الجيش في بيانها المواطنين إلى إخلاء المنطقة أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار.
وطلبت من أصحاب المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة المحيطة بالانفجار التقيّد بالإجراءات المتخذة والتعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان.
وأعربت قيادة الجيش في بيانها عن تعازيها لذوي شهداء الانفجار الكارثي متمنية الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وكان مجلس الوزراء أقر فرض حالة الطوارئ في العاصمة بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وسلم الجيش اللبناني إدارتها، وقررت الحكومة وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية إلى حين انتهاء التحقيقات.
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