إليزابيث الثانية تعرب عن "حزنها العميق" لانفجار بيروت

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لندن: أعربت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الأربعاء عن "حزنها العميق" للانفجار الضخم الذي هز بيروت الثلاثاء، في رسالة تعزية إلى الرئيس اللبناني ميشال عون. وكتبت الملكة البالغة 94 عاماً في رسالتها "الأمير فيليب وأنا نشعر بحزن عميق للأخبار المتعلقة بالانفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت. أفكارنا وصلواتنا مع عائلات وأصدقاء من أصيبوا بجروح أو خسروا حياتهم، ولكل من تضررت بيوتهم وسبل معيشتهم".

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