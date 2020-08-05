شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد المسعود يلتقى واجب العزاء فى نجله وسط إجراءات وقائية مشددة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية فى عزاء نجل النائب البرلمانى محمد المسعود، حيث يتم قياس درجات الحرارة، وتم تعليق لافتات بشأن التباعد الاجتماعى والحرص على ارتداء الكمامة شرطا لدخول العزاء. وحرص على الحضور عدد من نواب البرلمان، وعدد من أهالى دائرته.

يذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تقدم بواجب العزاء للنائب محمد المسعود، عضو البرلمان عن دائرة بولاق أبو العلا، لوفاة المغفور له بإذن الله نجله.

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ودعا رئيس مجلس النواب، الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بواجب العزاء للنائب محمد المسعود، عضو البرلمان عن دائرة بولاق أبو العلا، لوفاة المغفور له بإذن الله نجله.

وكانت الصفحة الرسمية للنائب محمد المسعود، على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، نعت نجله في رسالة جاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا خبر وفاة محمد نجل #النائب_محمد_المسعود وبهذه المناسبة الأليمة ندعوا من الله ان يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان، إنه سميع مجيب وبالاستجابة جدير، وإنا لله وإنا إليه راجعون.