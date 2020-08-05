شكرا لقرائتكم خبر عن قصة الصحفية الأذرية التى رفضت رشاوى تميم المالية.. فيديوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الصحافة مهنة خطرة فى قطر ولن أبيع سمعتى مقابل المال"، هكذا علقت خديجة إسماعيل الصحفية الأذرية عقب إعلانها رفض جائزة قطرية للتميز في مجال مكافحة الفساد، حيث تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعى فيديوجراف يسلط الضوء على الواقعة والتفاصيل المتعلقة برفض الصحفية للجائزة المالية الضخمة.

وأشار الفيديوجراف إلى أنه بسبب الأوضاع السيئة لحرية الصحافة في قطر فإن خديجة إسماعيل، رفضت جائزة تميم للتميز في مكافحة الفساد التى تحمل اسم "جائزة مركز حكم القانون ومكافحة الفساد"، التى تبلغ قيمتها 250 ألف دولار، وأدانت محاولات تميم للسيطرة على الصحفيين عبر الجوائز المالية الضخمة.

وبحسب الفيديوجراف فإن خديجة المتخصصة فى الصحافة الاستقصائية استنكرت إغلاق تميم لمركز الصحافة فى قطر كما أشار إلى أن الجائزة رفضها جميع الصحفيين المشهورين على مدار 3 سنوات حرصا على سمعتهم ولعدم إعطاء قيمة حقيقية للجائزة.