شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى بكرى: ائتلاف دعم مصر سيتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر.. ومناقشته 16 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن البرلمان سيناقش مشروع قانون تقسيم الدوائر خلال الجلسات التى سيعقدها المجلس يومى 16 و17 من شهر أغسطس الجارى، مضيفا "ائتلاف دعم مصر سيتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر لانتخابات مجلس النواب".

وتابع، بكرى خلال ندوة بـ"الخليج 365"، "كل ما نتمناه أن تكون الدوائر ليست بالاتساع الكبير، خصوصا في المحافظات الكبيرة، حيث ينص قانون مجلس النواب على إجراء الانتخابات بنظام 50% من المقاعد للقائمة و50% للفردى، ومن هنا أوجه الشكر لحزب مستقبل وطن وائتلاف دعم مصر، لأنه كان الاتجاه أن تكون الانتخابات بنظام 75% للقوائم و25% للفردى، وبعد الحوارات التي تم إجرائها مع الأحزاب تم التراجع عن ذلك والتوافق على أن تكون 50% للفردى ومثلها للقائمة، وأنا أميل إلى أن الدوائر لا تكون كبيرة وواسعة".

واستكمل: "بدلا من أن تكون دائرة فيها 4 مقاعد نخليهم مقعدين، والدائرة التى فيها مقعدين نخليها مقعد واحد، لكن لا توسع الدائرة بالشكل الذى يصعب حركة المرشح أو النائب فيما بعد فيها، فالدائرة إذا كانت واسعة وممتدة لمسافات وطويلة وأماكن بعيدة محدش يقدر يلفها ولا حتى فى أسبوع".

واستطرد النائب مصطفى بكرى: "نتمنى أن يأتى قانون تقسيم الدوائر بالفعل معبرا عن الرغبة الجماهيرية فى اختيار نائبها وممثلها فى البرلمان، وأن يكون قانون يتوائم مع مصالح الناخب، ولابد أن يكون النائب معبرا عن فئات اجتماعية".