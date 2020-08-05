فاوتشي: تطوير اللقاحات سريعًا لا يهدد السلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

قال أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في إدارة الولايات المتحدة، إن الوتيرة السريعة التي يعمل بها الباحثون على تطوير لقاحات مضادة لفيروس كورونا، لا تعني أنه يتم التضحية بالسلامة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر فاوتشي في مقابلة مع شبكة "بلومبرج" الأمريكية، الأربعاء، أن: "السرعة التي نتحرك بها تتعلق أكثر بالتقدم التكنولوجي لكيفية صنع لقاح حتى قبل البدء في اختباره".

وأوضح فاوتشي عدة مرات أنه متفائل بحذر بأن لقاح كوفيد- 19 سيكون متاحا في نهاية العام الجاري أو أوائل عام 2021. وقال في المقابلة إن العمل على توفير مواقع تجريبية وتصنيع للقاح، يسمح للعملية بالسير بسرعة أكبر.