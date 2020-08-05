"الوادي الجديد الأعلى تصويت".. هاشتاج للمشاركة في انتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أطلق شباب حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مجموعة من النشطاء بالمحافظة، هاشتاج عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعنوان "الوادي الجديد الأعلى تصويت"، وذلك للتعبير عن حرصهم على المشاركة السياسية.

أكد بيان إعلامي صادر عن أمانة حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن الهاشتاج يهدف لحث الناخبين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وأوضح أن صوت المواطن يتخطى فكرة أنه صوت فردي لا أثر له، إلى فكرة المسئولية الاجتماعية والوطنية نحو مصر كلها، إذ تؤسس المشاركة بالانتخابات، للديمقراطية في مصر كلها، وحق كل فرد في اختيار مستقبل البلد.

وأشار البيان إلى أن المشاركة الإيجابية هي انعكاس لمشاعر الولاء والانتماء للوطن، وأن النزول للانتخابات بكثافة سيكون له مردود إيجابي على المستويين الإقليمي والدولي.