إنفجار بيروت يشرّد نحو 300 ألف من سكانها

قال محافظ العاصمة اللبنانية بيروت، مروان عبود إن الإنفجار الهائل الذي وقع في المرفأ الثلاثاء، شرّد نحو 300 ألف من السكان، مقدرا حجم الخسائر المادية بمبلغ يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار.

وأضاف مروان عبود "أعتقد أن هناك بين 250 و300 ألف شخص أصبحوا من دون منازل.. منازلهم أصبحت غير صالحة للسكن".

كما أوضح أن نصف مساحة العاصمة اللبنانية قد تضررت من الإنفجار الضخم الذي خلف أكثر من 100 قتيل ونحو 4 آلاف جريح، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

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وقدّر محافظ بيروت كلفة الأضرار المادية التي خلفتها الكارثة، بما يتراوح بين 3 و5 مليارات دولار، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه في إنتظار أن يصدر المهندسون والخبراء التقارير النهائية.

وتابع "نحو نصف بيروت تضرر أو تدمر. إنه وضع كارثي لم تشهده بيروت في تاريخها".