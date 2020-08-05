بعد إرسال بلاده مساعداتٍ طبيّة، ماكرون يتوجّه إلى لبنان

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى بيروت غدا الخميس 5 أوت 2020، بعد إرسال بلاده مساعدات طبيّة إلى لبنان في محاولة للتخفيف من حدّة الأضرار الكارثيّة التي سببها انفجار المرفأ.

وقالت الرئاسة الفرنسيّة إن الرئيس إيمانويل ماكرون، سيتوجه إلى بيروت غدا الخميس، وسيجتمع مع شخصيات سياسيّة لبنانيّة، بعد الانفجار الضخم الذي هزّ العاصمة اللبنانية بيروت أمس الثلاثاء.

ماكرون تحدث هاتفيا مع الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد وقت قصير من وقوع الانفجار في مرفأ بيروت، وأمر بإرسال مساعدات طارئة إلى لبنان.

كما عبّر ماكرون في العديد من التغريدات عن تضامنه مع الشعب اللبناني، مؤكداً أن بلاده ستساعد لبنان.

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من جهته، أعلن رئيس الحكومة الفرنسي جان كاستيكس، اليوم الأربعاء، أنه سيجمع الوزراء المعنيين لـ"تنسيق إرسال مساعدات ومواد إغاثة الى بيروت"، للمساعدة بعد استشهاد أكثر من 100 شخص وجرح أكثر من 4 آلاف نتيجة انفجار مرفأ بيروت.

وأكد كاستيكس، أنه تمّ اليوم إرسال 3 طائرات محمّلة بالمساعدات يفترض أن تخصّص لعلاج 500 جريح على الأقل.

يذكر أنّ بيروت أُعلنت "مدينة منكوبة" بعد انفجار مستودع يحتوي على 2750 طناً من مادة "نيترات الأمونيوم" في مرفأ بيروت، وصلت أصداءه إلى كل العاصمة وضواحيها، والجنوب وبعض قرى البقاع، ما تسبب بتدمير المرفأ كلياً وعشرات المباني المحيطة به، كما تضررت مبانٍ عدة في بيروت وضواحيها جرّاء شدة الانفجار.