فرنسا / إجلاء 2700 شخص بسبب حريقٍ ضخم

أجلي 2700 شخص على الأقل ليلة أمس الثلاثاء، بالقرب من مدينة مرسيليا على شاطئ المتوسط بجنوب شرق فرنسا، بسبب حريق عنيف "تم إحتواؤه" بعدما دمر منطقة تتجاوز مساحتها ألف هكتار.



وقال مسؤول في إدارة الإطفاء المحلية صباح اليوم، الأربعاء 5 أوت 2020، إنه "تم إحتواء النيران".

وأضاف "لم يصب أحد بجروح خطيرة وما زال يجب تقييم الأضرار المادية".



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وتم حشد حوالي 1800 من رجال الإطفاء لإخماد الحريق الذي إندلع بعد ظهر الثلاثاء في بلدة مارتيغ غرب مرسيليا.



وأخليت "ثماني مناطق للتخييم وقائيا" في بلدتي مارتيغ وسوسيه-لي-بان، كما أخلي مركز للمسنين.

