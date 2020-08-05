حريق ضخم يلتهم سوق شعبي بعجمان في الإمارات

أعلنت وسائل إعلامية إماراتية اندلاع حريق ضخم ، مساء اليوم الأربعاء، في سوق شعبي بمنطقة الصناعية الجديدة، في إمارة عجمان بدولة الإمارات.

وذكرت صحيفة البيان المحلية أن فرق الدفاع المدني في عجمان تكافح حريقا متطورا في السوق الشعبي بمنطقة الصناعية الجديدة.

وتداولت حسابات على مواقع التواصل مقاطع فيديو تظهر اشتعال محال تجارية، وتصاعد الدخان الكثيف.

ومن غير المعروف حتى الآن ملابسات الحريق وتفاصيله، بينما جرى إخلاء السوق من الباعة والمستهلكين، مع استمرار عمليات الإطفاء.

على جانب آخر، أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عن تعاطفه مع بيروت في "هذه الساعات العصيبية"، متمنيا الأمان للبنان وشعبه.

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وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر": "قلوبنا مع بيروت وأهلها.

دعاؤنا في هذه الساعات العصيبة أن يحفظ رب العالمين لبنان الشقيق واللبنانيين"، ودعا أن يخفف الله "مصابهم ويضمد جراحهم، ويحفظ بيوتهم من الأحزان والآلام".

وشهدت العاصمة اللبنانية مساء اليوم انفجارا ضخما في أحد مخازن المفرقعات.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها لبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة الانفجار الضخم، وتصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة الدخان من مكان الموقع، مما أدى إلى إثارة حالة من الذعر مع اهتزاز الأرض في المناطق المحيطة به.