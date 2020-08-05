المرشد الأعلى الإيراني يعفو عن 2135 مدانا

وافق المرشد الأعلى الإيرانيعلي خامنئي اليوم الأربعاء، على اقتراح رئيس السلطة القضائية بالعفو أو تخفيف أو استبدال عقوبات ألفين و135 شخصا من المدانين.

وجاء في بيان المكتب، أن "رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام إبراهيم رئيسي، كان قد تقدم باقتراح في رسالة بعثها بمناسبة عيدي الأضحى والغدير إلى سماحته، حول عفو أو تخفيف

أو استبدال عقوبات هؤلاء المدانين، وذلك بعد التدقيق في ملفاتهم وتشخيص أهليتهم بواسطة لجنة الاعفاءات القضائية".

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وأضاف البيان، "المرشد الأعلى وافق على هذا الاقتراح، الذي جاء وفقا للبند 11 من المادة 110 للدستور الإيراني".

أعلنت الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 2697

حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و185 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية - إنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2697 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 317 ألفا و483 حالة حتى الآن بينهم 4 آلاف و129 في وضع حرج.