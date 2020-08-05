إصابة سفيرة سويسرا بلبنان فى انفجار بيروت

كشفت السلطات في سويسرا ، اليوم الأربعاء، عن إصابة السفيرة السويسرية في لبنان مونيكا شموتز كيرجوتس بجروح طفيفة في انفجار بيروت أمس.

وقالت الخارجية السويسرية إن سفيرتها الآن في حالة جيدة وعادت إلى العمل.

وأعلنت وزارة الخارجية أن أيا من موظفي السفارة الآخرين لم يصب بأذى، لكن بعضهم أصيب بالصدمة بعد الحادث. كما أصيب مبنى السفارة ومقر إقامة

السفير بأضرار بالغة جراء الانفجار.

وأبدت الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروجا ووزير الخارجية إينياسيو كاسيس تضامنهما مع اللبنانيين بشأن المأساة التي حلت بالبلاد. وأعلن كاسيس استعداد بلاده لتقديم المساعدات إلى لبنان في أي مجال.

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ويعيش حوالي 1.5 ألف مواطن سويسري في لبنان، 80% منهم يحملون جنسية مزدوجة، وفي الوقت

الحالي، ليس لدى وزارة الخارجية أي معلومات حول ما إذا كان أي سويسري آخر قد أصيب في الانفجار.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عن أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت إثر الانفجار العنيف الذي هز مرفأها أمس.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى إخلاء المنطقة أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار.

وطلبت من أصحاب المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة المحيطة بالانفجار التقيّد بالإجراءات المتخذة والتعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان.