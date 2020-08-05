ارتفاع عدد ضحايا انفجار بيروت إلى 135 قتيلا و80 مفقودا

أكد وزير الصحة اللبناني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا انفجار المرفأ في بيروت إلى 135 قتيلا و80 مفقودا، وفقًا لما جاء في بيان عاجل على موقع سكاي نيوز.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، عن أول بيان بعد إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين في بيروت إثر الانفجار العنيف الذي

هز مرفأها أمس.

ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى إخلاء المنطقة أمام عمليات الإنقاذ ورفع الأضرار الناجمة عن الانفجار.

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وطلبت من أصحاب المنازل والممتلكات الواقعة في المنطقة المحيطة بالانفجار التقيّد بالإجراءات المتخذة والتعاون مع القوى الأمنية المنتشرة في المكان،

وحذرت قيادة الجيش جميع وسائل الإعلام المحلية

و قالت كتلة "المستقبل" برئاسة رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، إن شكوكا تحيط بالانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت وتوقيته وظروفه وكيفية حصوله والمواد الملتهبة التي تسببت فيه.

وعقب اجتماع افتراضي لكتلة "المستقبل" النيابية والمكتب السياسي والمجلس التنفيذي لتيار المستقبل، بحضور الحريري، أكد المجتمعون أنه "لن يكون بالإمكان حسم الشكوك بإجراءات أمنية وقضائية عادية".