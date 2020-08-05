52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية ، اليوم الأربعاء، تسجيل زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا بواقع 52 حالة في أعلى حصيلة يومية منذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في مارس الماضي.

وأكدت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 944، كما أعلنت تسجيل حالتي وفاة بالفيروس ليرتفع عدد ضحاياه إلى 48.

كما أعلنت شفاء 13 حالة من الإصابات المسجلة ما يرفع عدد المتعافين من الفيروس

إلى 296.

وسجلت في سوريا أمس الثلاثاء أعلى حصيلة إصابات بواقع 45 حالة، تركز 20 منها في حلب، و10 في دمشق، و6 في حمص، و5 في السويداء و4 في طرطوس.

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وتشهد البلاد مؤخرا قفزات مطردة وتزايدا ملحوظا في عدد الإصابات المعلنة، التي ما زال معظمها يتركز في العاصمة دمشق، تليها محافظة ريف دمشق.

وأعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، أن 115 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين.

وأوضح المركز- في بيان اليوم الأربعاء- أنه لم يتم رصد عودة أي لاجئين من أراضي الأردن إلى سوريا عن طريق معبر (نصيب) الحدودي، وأشار إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.7 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي (جاسم - الحارة) بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 38 عبوة ناسفة.