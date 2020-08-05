المستقبل اللبناني يرجح وجود شكوك خطيرة تحيط بانفجار بيروت

أعلنت كتلة "المستقبل" اللبنانية برئاسة رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، وجود شكوك كثيرة تحيط بالانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت وتوقيته وظروفه وكيفية حصوله.
وعقب اجتماع افتراضي لكتلة "المستقبل" النيابية والمكتب السياسي والمجلس التنفيذي لتيار المستقبل، بحضور الحريري، أكد المجتمعون أنه "لن يكون بالإمكان حسم الشكوك بإجراءات أمنية وقضائية عادية".
وطالب المجتمعون الدولة بكل مؤسساتها "بتحقيق قضائي وأمني شفاف لا يخضع للمساومة"، مشددة على أنه "لا بد
وأعلن المجتمعون "أن نكبة كبيرة حلت ببيروت وأهلها وسكانها"، وقالوا "إن تيار المستقبل، كتلة نيابية ومكتبا سياسيا ومجلسا تنفيذيا، لن يكتفي بالنحيب على أطلال بيروت، ويعتبر الكارثة التي حلت بحجم حرب تدميرية أين منها كل الحروب الأهلية والحروبالإسرائيلية على لبنان. وأخطر ما في هذه الحرب، أن يكون هناك قرار باغتيال بيروت لا يقل مأساوية عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، التي سيصدر حكم المحكمة الدولية بشأنها بعد يومين".
وتابعوا: "بيروت تريد أن تعرف كيف تم تدميرها، ومن المسؤول المباشر عن تخزين مواد شديدة الانفجار في قلبها، وما الداعي لوجود مثل هذه المواد منذ سنوات في أحد هنغارات المرفأ ومن أتي بها الى لبنان ومن سمح بحجزها وكيف سكتت الأجهزة الأمنية المتواجدة في مرفأ بيروت عن وجود هذه المواد الخطيرة.
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