موسكو تنفي وجود مواطنين روس بين ضحايا انفجار بيروت

أعلنت سفارة روسيا لدى لبنان، عدم ورود معلومات عن وجود مواطنين روس بين ضحايا الانفجار الضخم الذي هز أمس الثلاثاء مرفأ بيروت.

وقال سفير موسكو لدى لبنان ألكسندر زاسيبكين أثناء مؤتمر صحفي افتراضي نظمته وكالة "نوفوستي" اليوم الأربعاء، بإصابة زوجة أحد موظفي السفارة الروسية بجروح خفيفة جراء الحادث، موضحا أن المرأة كانت في الشارع لحظة وقوع

الانفجار وتمت خياطة جرحها على وجه السرعة وليس هناك أي داع للقلق بشأن وضعها.

أما بخصوص إمكانية سقوط مواطنين روس بين قتيل وجريح جراء الانفجار، فقال الدبلوماسي: "بادر موظفونا القنصليون فورا إلى الهواتف، لكن لم ترد أي بيانات عن قتلى أو مصابين (روس)".

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وحسب آخر المعطيات، أسفر الانفجار الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية عن مقتل 113 شخصا على الأقل وإصابة نحو أربعة آلاف آخرين.

وأكد ألكسندر زاسيبكين السفير الروسي لدى لبنان ،اليوم الأربعاء، استحالة تقدير الأضرار الناجمة عن انفجار بيروت المدمر الذي هز أمس الثلاثاء مرفأ بيروت، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وذكر السفير في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية ،اليوم الأربعاء : "حجم الأضرار لا يحصى والشيء الأسوأ هو مقتل كثير من الناس، وهذه خسائر غير قابلة للتعويض".