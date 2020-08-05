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فتح تحقيق في فرنسا إثر إصابة 21 فرنسياً على الأقل بانفجار بيروت

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اعلنت نيابة باريس الاربعاء أنها فتحت تحقيقا في التسبب ب"جروح غير متعمدة" بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت الثلاثاء وخلف بحسب آخر حصيلة 113 قتيلا وآلاف الجرحى بينهم 21 فرنسيا.

وقالت النيابة في بيان إن "احصاء أوليا سمح بتحديد هويات 21 شخصا فرنسيي الجنسية اصيبوا في الانفجار. وانطلاقا من الاختصاص الذي يشمل وقائع حصلت في الخارج، فإن دائرة الحوادث الجماعية في نيابة باريس تفتح اليوم تحقيقا في التسبب بجروح غير متعمدة".


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