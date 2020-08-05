فتح تحقيق في فرنسا إثر إصابة 21 فرنسياً على الأقل بانفجار بيروت

وقالت النيابة في بيان إن "احصاء أوليا سمح بتحديد هويات 21 شخصا فرنسيي الجنسية اصيبوا في الانفجار. وانطلاقا من الاختصاص الذي يشمل وقائع حصلت في الخارج، فإن دائرة الحوادث الجماعية في نيابة باريس تفتح اليوم تحقيقا في التسبب بجروح غير متعمدة".
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