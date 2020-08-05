حريق هائل في مرسيليا.. والسلطات الفرنسية تجلي أكثر من 3000 شخص

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 5 أغسطس 2020 07:16 مساءً - مشاركة

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وقال مسؤول في إدارة الإطفاء المحلية صباح الأربعاء “تم احتواء النيران. لم يصب أحد بجروح خطيرة وإنما يجب تقييم الأضرار المادية”.

وتم حشد حوالى 1800 من رجال الإطفاء لإخماد الحريق الذي اندلع بعد ظهر الثلاثاء في بلدة مارتيغ غرب مرسيليا.

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وبسبب رياح شديدة، امتدت النيران وهددت العديد من البلدات الساحلية. وأوضح رجال الإطفاء أن “ألسنة اللهب تنتشر في الأحياء المحيطة بالمدينة بين المساكن والمخيمات”.

وأخليت “ثماني مناطق للتخييم وقائياً” في بلدتي مارتيغ وسوسيه-لي-بان، وتم إجلاء العديد من المصطافين عبر البحر قبل أن تتكفل بهم السلطات المحلية وتنقلهم إلى مراكز إيواء، بحسب فرق الإطفاء. كما أخلي مركز للمسنين.

وقال رجال الإطفاء الأربعاء إن حريقاً آخر اندلع قرب منطقة صناعية واجتاح 130 هكتاراً وألحق أضراراً بشركات عدة.